4 أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يصف حالة تتميز بمستويات عالية غير صحية من الدهون السيئة في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين وبالتالي أمراض مزمنة وأمراض قلبية أو سكتة دماغية.

غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ارتفاع الكوليسترول في تناول الدهون المشبعة والمتحولة غير المنضبط جنبًا إلى جنب مع العادات غير الصحية مثل التدخين.

وعلى الرغم من أن ارتفاع مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة “LDL” ليس لديهم أي أعراض بارزة، فهناك بعض العلامات التي يمكن أن تظهر من أعلى إلى أخمص القدمين؛ وفقًا لموقع “healthline”.

إذا كنت تلاحظ نموًّا شمعيًّا برتقاليًّا مائلًا للصفرة على وجهك، فاحذر لأنه قد يكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون هذه الرواسب غير المؤلمة عبارة عن كوليسترول تحت الجلد وقد تظهر في زوايا العين أو الأنف.

يمكن أن تؤدي المستويات العالية غير الصحية وغير الآمنة من LDL إلى انسداد الشرايين؛ مما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية، يمكن أن تظهر علاماته على اليدين والمرفقين على شكل نتوءات ناعمة أو حمراء أو صفراء اللون على الجلد. أخبار قد تهمك

ووفق ما نقله موقع “اليوم السابع”: لا ينبغي الخلط بينه وبين البثور، فقد تظهر أيضًا بعض النتوءات على الركبتين والقدمين كعلامات لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن أن تكون صغيرة جدًّا أو كبيرة جدًّا، يصل قطرها ثلاث بوصات.

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول، إذا تُرك دون علاج، إلى مرض الشريان المحيطي، وقد يعيق الدورة الدموية في الأطراف السفلية. نتيجة لذلك يمكن أن تصبح أظافر القدم سميكة

نمو شمعي على الوجه:نتوءات في اليدين والمرفقين:نتوءات في القدمين:أظافر القدم التالفة: