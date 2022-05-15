شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينجح في ترميم المعدة والمريء لستيني بعد عمليات سابقة غير دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق جراحي طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في التغلب على شكوى مريض جنوب أفريقي يبلغ من العمر 62 عاما، عانى لسنوات من أعراض الارتجاع المريئي المزمن، بعد أن حاول العلاج مرارا في أكثر من مستشفى ومركز طبي. حيث أُجريت له عمليتان للتغلب على هذه المشكلة، ولكن دون جدوى مع ازدياد حدة المضاعفات.

وقال د. ناجي فليطي استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة الحاصل على البورد الأمريكي رئيس الفريق الطبي المعالج، إنه فور وصول المريض للمستشفى تبين من حالته العامة إصابته بمرض «باركنسون» وفقدان الكثير من الوزن، وبإخضاعه للفحص بالمنظار التشخيصي والتصوير الطبقي المحوري (C.T Scan) لدراسة مشكلات المعدة والمريء والقولون، اتضح وجود تضيق وانسداد والتصاقات شديدة في المريء ناتجة عن عمليات سابقة غير دقيقة، بالإضافة إلى حدوث انتفاخ وتوسع نتيجة هذا الانسداد، مما أدى إلى فقدان 20 كجم من الوزن العام بالجسم.

وأشار د. فليطي إلى أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية تضمنت عمل ترميم كامل للمريء وتصحيح كافة العيوب والأخطاء السابقة، علاوة على علاج المشكلة الأساسية.

وأفاد د. فليطي بأنه العملية أجريت بتقنيات المنظار المتطور مستغرقةً 6 ساعات ونصف، إذ تم فيها استخدام تكتيك جراحي عبارة عن نوعين من المنظار الأول لتحرير المريء وفك الالتصاقات، والثاني للتأكد من سلامة المعدة وعدم حدوث أي انثقاب بها وقت إجراء العملية. حيث تم تحرير المريء من الشبكة الموضوعة في إحدى العمليات السابقة ومن ثم إجراء توسيع للمعدة.

وعن نتائج العملية قال د. ناجي فليطي إن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد، مشيرا إلى أن المريض خضع للرعاية الطبية لمدة 3 أيام، بعدها خرج من المستشفى، عقب التأكد من انتهاء كافة الأعراض السابق ذكرها. وخلال المتابعة الدورية للمريض تبين أنه ولأول مرة يشعر بالراحة التامة وأصبح باستطاعته تناول الطعام بصورة طبيعية بدون أي ارتجاع.