شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة «43» لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- تحتفل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مساء اليوم الأحد، بتخريج 6514 طالبا وطالبة بالدفعة الثالثة والأربعين المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بحضور رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة وأولياء الأمور من الرجال والسيدات في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وثمّن د. الربيش الرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية لحفل التخرج، التي تأتي امتدادا للرعاية التي تحظى بها الجامعة، ليشارك الطلاب وأهاليهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية، لافتا إلى أن ذلك يزيد الجامعة شرفاً، معرباً عن شكره وتقديره لسموه، كما قدم التهنئة والتبريكات لجميع الخريجين والخريجات.