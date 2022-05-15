شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نايف تنفذ برنامجا للحد من الجريمة باستخدام الـ GIS والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنفيذ برنامج تدريبي جديد في مجال الحد من الجريمة عبر استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS والتي تعد من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تساعد متخذي القرار والتنفيذيين في هذا المجال، إضافة إلى تقديم حلول تقنية في مراحل التعامل مع الجرائم الأمنية المختلفة السابقة منها والآنية والمستقبلية.

البرنامج الذي يبدأ من الأحد 15 مايو 2022م ويستمر 25 يومًا، ينفذه مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة وموجه لمنسوبي الأجهزة الأمنية بالدول العربية، ويهدف إلى تقديم برامج تدريبية في تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية وحل المشكلات المكانية المرتبطة بالجريمة، تكوين خرائط الويب ولوحات التحكم لمراقبة العمليات الميدانية للتعامل مع الجريمة في الوقت الفعلي، تطبيق الإحصائيات المكانية لفحص أنماط التوزيع وتحديد النقاط الساخنة للحد من الجريمة، إضافة إلى كيفية التعامل مع البيانات الزمنية وبناء نماذج لتحليل وتصور التغيير في الخصائص الإجرامية بمرور الوقت.