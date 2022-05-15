شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لـ «الألكسو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في أعمال الدورة الـ 26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» يوم 21 مايو 2022م، في العاصمة التونسية.

ويسبق ذلك ترؤس المملكة يومي 18 و19 من الشهر الجاري اجتماع المجلس التنفيذي لـ «الألكسو»، وسط تطورات مهمة تعيشها المنظمة بفضل تقوية التواصل بين الدول الأعضاء ومأسسة العمل في المجلس التنفيذي وتعزيز العمل المشترك بما يخدم توجهات المنظمة.

وفي الوقت الذي سيناقش فيه اجتماع المؤتمر العام عدة موضوعات لمتابعة سير برامج وأنشطة المنظمة، سينظر اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» هاني بن مقبل المقبل، في عدة موضوعات يأتي على رأسها متابعة تنفيذ المجلس لخارطة الطريق ومخرجات اجتماعه السابق في العلا الذي انعقد في دورته الـ 116 في شهر يناير الماضي، وما تبع ذلك من عمل تشاركي وتكاملي بين أعضاء المجلس التنفيذي، انعكس إلى واقع ملموس خلال الفترة القريبة الماضية، حيث بدأ العمل على تنويع مصادر دخل المنظمة وتطوير قنوات التمويل وإعداد إستراتيجية الشراكات للمنظمة، وتعديل النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لزيادة فاعلية دوره في دعم المنظمة أمام تحدياتها، وإعداد خطة إستراتيجية للإعلام والتسويق للمنظمة، وإعداد دراسة شاملة للجوائز وتقييمها، وانضمام الألكسو إلى الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية.