محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض توقع د. عامر عاشور الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وقال عاشور، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، نحن نسمي ذلك تسونامي التضخم، والمطلوب منك تخفيض استهلاكك بشكل كبير. وأوضح أن أسباب ارتفاع الأسعار له 4 أسباب رئيسية: 1- كورونا حيث لازالت تعيش بيننا 2- حرب أوكرانيا أخبار قد تهمك 3- ارتفاع أسعار النفط 4- الإغلاقات في الصين وتابع د. عامر عاشور “هذه الأسباب تتسبب في رفع الأسعار بشكل جنوني، والمطلوب منك خفض الاستهلاك بشكل استباقي، يعني خفض استهلاكك قبل وصول تسونامي الأسعار لديك، ومتوقع أن يصل الارتفاع في الأسعار من 15 / 6 / 2022”.

كانت هذه تفاصيل خبر «تسونامي التضخم» خبير يتوقع ارتفاع الأسعار لـ 4 أسباب ويوجه نصيحة للمستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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