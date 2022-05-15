محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بتقليل استهلاك الدهون الحيوانية خاصة في بعض الحالات التي تشكل فيها الدهون خطراً على الصحة.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنصح بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون:
١.السمنة.
٢.ارتفاع الدهون الثلاثية
٣.ارتفاع الكلسترول
أخبار قد تهمك
٤.جلطات القلب
٥.عدم ممارسة الرياضة اليومية
وتابع د. خالد النمر “أمّا من لا يعاني أيّ مما الخليج 365َ….فلا حرَج عليه في تناول الدهون الحيوانية ولكن باعتدال
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري ينصح بتقليل الدهون الحيوانية في 5 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.