استشاري ينصح بتقليل الدهون الحيوانية في 5 حالات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بتقليل استهلاك الدهون الحيوانية خاصة في بعض الحالات التي تشكل فيها الدهون خطراً على الصحة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنصح بالإقلال من الدهون الحيوانية لمن يعانون:

١.السمنة.

٢.ارتفاع الدهون الثلاثية

٣.ارتفاع الكلسترول

أخبار قد تهمك

٤.جلطات القلب

٥.عدم ممارسة الرياضة اليومية

وتابع د. خالد النمر “أمّا من لا يعاني أيّ مما الخليج 365َ….فلا حرَج عليه في تناول الدهون الحيوانية ولكن باعتدال