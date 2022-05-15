مقتل 48 فلسطينيًا منذ بداية العام.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في جرائم الاحتلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

طالبت الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق فوري وشفاف بشأن ما تعرضت له جنازة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي قتلت برصاص الاحتلال، وتم الهجوم على المشيعين جنازتها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في بيان إنها تابعت “بحزن عميق الأحداث في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واستخدام (الاحتلال) غير المبرر للقوة والذي جرى تصويره وبثه على الهواء مباشرة أثناء تشييع جنازة أبو عاقلة”.

كما شددت المفوضة السامية على ضرورة “المساءلة عن القتل المروع” ليس فقط لشيرين أبو عاقلة ولكن أيضا عن جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن القانون الدولي يتطلب إجراء تحقيق “فوري وشامل وشفاف ومستقل ونزيه” في جميع استخدامات القوة التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.

ولفتت إلى أن قوات الأمن التابعة للاحتلال، قتلت منذ بداية العام وحتى الآن 48 فلسطينيا أحدثهم شاب يدعى وليد الشريف متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في المسجد الأقصى في الـ 22 من ابريل الماضي.

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وتمسكت باشليه بضرورة وجود “تحقيقات مناسبة” في أعمال قوات الاحتلال ومحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته بعقوبات جنائية وتأديبية تتناسب مع جسامة الانتهاك وأهمية إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه الآن.