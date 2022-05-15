روسيا تقطع الكهرباء عن دولة أوربية بعد طلب انضمامها لـ الناتو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تستعد روسيا لقطع الكهرباء عن فنلندا، بعد طلب انضمامها إلى حلف الناتو.

وقال مشغل نظام النقل الفنلندي “فينغريد” في بيان إن : “RAO Nordic Oy، وهي شركة تابعة لروسيا Inter RAO، الذي يتاجر بالكهرباء عبر موصلات 400 كيلو فولت، ستعلق واردات الكهرباء إلى فنلندا”.

وقالت الشركة التابعة إنها لم تتلق مدفوعات عن كميات الكهرباء المباعة منذ 6 مايو، وأن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخ تداولها.

وأضافت: “لسوء الحظ، في ظل الوضع الحالي المتمثل في نقص الدخل النقدي، لا تستطيع RAO Nordic سداد مدفوعات الكهرباء المستوردة من روسيا. ولذلك، فإننا مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 مايو”.

يأتي ذلك بعد إعلان وزيرة الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو، عزم الحكومة الفنلندية تقديم طلب ثان، اليوم الأحد، تقترح فيه انضمام البلاد إلى الناتو