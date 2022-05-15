محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غدٍ.
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أنه وفق آلية الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف عند الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، وفيما يتعلق بمدارس التوأمة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين سوف يكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف للفترة الأولى الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، بينما سيكون بداية الاصطفاف للفترة الثانية الساعة 12:30 ظهراً، وبداية الحصة الأولى الساعة 12:45 ظهراً.
كما أعلنت أيضا الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غد.
وبينت الإدارة ، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف الصباحي في تمام الساعة (6:45) صباحاً على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جازان.. تعليم نجران تعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.