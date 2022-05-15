بعد جازان.. تعليم نجران تعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارسها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غدٍ.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أنه وفق آلية الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف عند الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، وفيما يتعلق بمدارس التوأمة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين سوف يكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف للفترة الأولى الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، بينما سيكون بداية الاصطفاف للفترة الثانية الساعة 12:30 ظهراً، وبداية الحصة الأولى الساعة 12:45 ظهراً.

كما أعلنت أيضا الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غد.

وبينت الإدارة ، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف الصباحي في تمام الساعة (6:45) صباحاً على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً.