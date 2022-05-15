احتجاز شخص إثر إطلاق نار في متجر بقالة بمدينة بافالو الأميركية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال قسم شرطة مدينة بافالو الأمريكية على تويتر إن الشرطة توجهت إلى موقع “إطلاق نار عشوائي” في متجر بقالة اليوم السبت واحتجزت مشتبها به.

وأوضح مسؤول أمني أمريكي، أن الحادث تسبب في مقتل 8 على الأقل .

وأضاف قسم الشرطة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص، دون أن يحدد عددهم أو مدى خطورة إصاباتهم، وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول على تويتر إنها تتابع واقعة إطلاق النار.