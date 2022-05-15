عمرها 83 عامًا تجري وتتسلق الجدران وتزحف تحت الأسلاك

محمد بن مسعود - الدمام - أثبتت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 83 عامًا أن العمر ليس سوى مجرد رقم، ولفتت الأنظار إليها عندما شقت طريقها عبر الوحل وتسلقت الجدران وزحفت تحت الأسلاك الشائكة في أثناء مشاركتها في سباق Tough Mudder الثالث.
كانت ميلدريد ويلسون، من سيكيستون بولاية ميسوري، أكبر شخص ينهي المسار الشاق على الإطلاق عندما عبرت خط النهاية في حدث التحمل الذي أقيم في ولايتها الأصلية في 1 مايو الماضي، وفقًا لـ«ديلي ميل» البريطانية.
وتفتخر لعبة Tough Mudder 5K بـ13 عقبة غادرة، وقد تدربت السيدة الثمانينية على سباق ثلاثة أميال من خلال لعب كرة والمشي، وقالت: «أنا أستمتع بها فقط. لقد استمتعت دائمًا بالمنافسة».
استوحيت ويلسون من المنافسة في أول سباق Tough Mudder لها في عام 2019، في سن الثمانين، بعد أن شاهدت ابنها داني ويلسون وهو يخوض تحدي مسار عقبة Tough Mudder العالمي في لاس فيجاس.
وانضمت ويلسون إلى جمعية الشبان المسيحيين وأمضت عدة أشهر في الحصول على الشكل المناسب للحدث بعد الحصول على تصريح من طبيبها للمنافسة، وقالت في ذلك الوقت: «أردت التأكد من أنه شعر بأنني قوية بما يكفي للقيام بذلك».
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