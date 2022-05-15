العشرين من مايو موعد الرحلة السياحية السادسة إلى الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - حددت شركة بلو أوريجين العشرين من مايو الحالي موعدًا للرحلة المقبلة لصاروخها التي ستضم ستة ركّاب، من بينهم أول امرأة مولودة في المكسيك تذهب إلى الفضاء.
ومن المقرر إقلاع الصاروخ في الثامنة والنصف صباحًا (13:30 بتوقيت غرينتش) من غرب تكساس، وهي الرحلة المأهولة الخامسة التي تنظمها الشركة المملوكة للملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء.
وستكون في عداد السياح الستة ضمن الرحلة كاتيا إتشاساريتا المولودة في غوادالاخارا بالمكسيك. وهذه المهندسة التي أتت إلى الولايات المتحدة في سنّ السابعة، وتبلغ اليوم 26 عامًا، ستصبح أيضًا أصغر أمريكية تذهب إلى الفضاء، وهي تحظى برعاية برنامج «سبيس فور هيومانيتي» الذي يهدف إلى إتاحة الرحلات الفضائية للجميع. ووقع الاختيار عليها من بين سبعة آلاف مرشّح.
كذلك تضم الرحلة فيتور كورّيا إيسبانيا الذي سيكون ثاني برازيلي يذهب إلى الفضاء.
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