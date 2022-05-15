23 مهربا للمخدرات في قبضة الأمن - #عاجل

تصدت كفاءة وبسالة مكافحة المخدرات لمحاولة 23 مهربا خلال 3 أشهر، حاولوا تهريب الممنوعات والمخدرات والاتجار بها في مختلف المناطق، في وقت تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، رافعين معها شعار الحرب على المخدرات وحماية مقدرات دوت الخليج والشباب، ولم تنطل عليهم أساليب التهريب المتنوعة.

متابعة أمنية

وتمكنت المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، من إحباط إدخال الممنوعات والمخدرات داخل مناطق المملكة ممثلة في: عسير والرياض وجدة 3 مرات، والجوف والشرقية والحدود الشمالية وجازان مرة واحدة وذلك خلال أشهر مايو، وأبريل، ومارس، وألقت القبض على 22 مهربا منهم 7 مواطنين، و4 مقيمين باكستانيين، و5 يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم، ومقيم أردني، و3 وافدين سوريين قدموا بتأشيرة زيارة، وخليجيين اثنين.

ضبط الممنوعات

اشتملت أبرز الممنوعات المهربة التي تم إحباطها تهريب 11.256.691 قرص إمفيتامين مخدر، و24.8 كجم حشيش مخدر بحوزة مواطنَين في الجوف، وضبط مواطن بحوزته 95 كجم من الحشيش المخدر، و4.047 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبته في عسير، وضبط مقيمَين باكستانيين بحوزتهما 3.9 كجم من مادة الميثامفيتامين في جدة، والقبض على مقيم يمني بحوزته 60 كجم من الحشيش المخدر في عسير، والإطاحة بمقيمَين باكستانيين بحوزتهما 1.9 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو» في المنطقة الشرقية، وضبط مواطن بحوزته 42.9 كجم من الحشيش المخدر وسلاح وطلقات حية في عسير، والقبض على يمني مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 40 كجم من مادة الحشيش المخدر في الرياض، والإطاحة بـ3 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم يمنيِين، بحوزتهم 62.110 أقراص من الإمفيتامين المخدر في جدة، وضبط 3.320 ملايين قرص إمفيتامين مخدر تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمَين بتهريبها وهما: مقيم أردني، ووافد سوري في جدة، والإطاحة بمواطنَين وخليجيَين بحوزتهم 16.237 قرصا من الإمفيتامين المخدر في الحدود الشمالية، وضبط شحنة برتقال ملغمة بـ1.272 مليون قرص مخدر بحوزة وافدَين سوريين في الرياض، والقبض على مواطن بحوزته 61 كجم من الحشيش والإمفيتامين المخدر في الرياض.

إجراءات نظامية

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط الممنوعات المهربة، وإلقاء القبض على المهربين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه تم توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

عيون راصدة

وتعد المخدرات سلعة المجرمين لاستهداف وتدمير عقول الشباب، والتي يقابلها يقظة أبطال مكافحة المخدرات، وعيون أمنية راصدة وساهرة لتحركات المهربين، والتي تنتهي بإحباط محاولاتهم الفاشلة، تعزز معها مكافحة تهريب المخدرات بمختلف أنواعها، وتوحيد الجهود، وتحقيق العمل التكاملي في سبيل تحقيق أمن دوت الخليج، وحماية مقدراته، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال مواصلة الحرب على المخدرات.