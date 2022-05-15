43 % من مجرمي السلب والسرقة أجانب - #عاجل

وفيما لم تعلن عن قيمة المسروقات في العديد من القضايا من قبل الأمن العام، إلا أن بعض هذه القضايا تم الإعلان عن مبالغ السرقة فيها وبلغت نحو 1.8 مليون ريال.
حوادث السرقة التي تم ضبطها في الفترة من 1 أبريل – 14 مايو
مقيم ومخالف سرقة مبلغ أحد عملاء البنوك يبلغ 150 ألف ريال
مقيمان جمعا أموالا بطريقة غير نظامية بقيمة 1.2 مليون ريال
مقيم – سرقة المارة
مواطنان ومقيم أردني سرقة المنازل
مواطن سرقة الجوالات
3 مواطنين سرقوا مبلغا ماليا
مقيم سرقة أناس بجانب مكائن الصرف الآلي
مواطن سرقة مركبة
مواطنان سرقة مركبة
مواطن السرقة باستخدام دراجة نارية
4 مواطنين سرقة 30 ألفا
مواطن سرقة محال تجارية
مواطن عمليات نصب واحتيال
6 مقيمين سرقة كيابل نحاسية وضبط بحوزتهم 26.400 ريال
3 مواطنين وسرقة بطاريات ساهر
مقيم ومواطن سرقا عدة مركبات
9 مقيمين نفذوا حوادث سرقة
4 مواطنين نفذوا حوادث سلب
مواطن سرقة جهاز ساهر
7 مواطنين و3 مقيمين حوادث سلب
3 مقيمين ومواطن سرقة مكتب تابع لشركة اتصالات
مقيم سلب 340 ألف ريال
مواطن سلب أموالا
مقيم و6 مواطنين حوادث سلب
وافد نشل حقيبة امرأة
مواطنين سرقا كيابل كهربائية
مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال
مواطن سرقة منازل وسيارات
مواطن ومقيم نفذا حوادث سلب
مواطنان سرقا كيابل ومركبتين
مواطن سرقة مركبة
مواطن عمليات نصب واحتيال وضبط بحوزته 100 ألف ريال
3 مواطنين عمليات سلب
مواطن سلب حقيبة امرأة
مقيمان سرقا 203 رؤوس من الأغنام
مواطن سرق 45 ألف ريال من محل تجاري
3 وافدين سرقة محال تجارية
6 مواطنين سرقوا 26 مركبة
موطنان سرقا 6 آلاف ريال من محل تجاري
مواطن يسرق المواشي
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