43 % من مجرمي السلب والسرقة أجانب - #عاجل

قبضت الجهات الأمنية خلال الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 14 مايو الجاري على 100 شخصا قاموا بعمليات سرقة ونصب واحتيال من بينهم 43 أجنبيا، وذلك بنسبة 43%، فيما كانت أعلى السرقات من ناحية القيمة المادية على أيدي مقيمين ومخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وفيما لم تعلن عن قيمة المسروقات في العديد من القضايا من قبل الأمن العام، إلا أن بعض هذه القضايا تم الإعلان عن مبالغ السرقة فيها وبلغت نحو 1.8 مليون ريال.

حوادث السرقة التي تم ضبطها في الفترة من 1 أبريل – 14 مايو

مقيم ومخالف سرقة مبلغ أحد عملاء البنوك يبلغ 150 ألف ريال

مقيمان جمعا أموالا بطريقة غير نظامية بقيمة 1.2 مليون ريال

مقيم – سرقة المارة

مواطنان ومقيم أردني سرقة المنازل

مواطن سرقة الجوالات

3 مواطنين سرقوا مبلغا ماليا

مقيم سرقة أناس بجانب مكائن الصرف الآلي

مواطن سرقة مركبة

مواطنان سرقة مركبة

مواطن السرقة باستخدام دراجة نارية

4 مواطنين سرقة 30 ألفا

مواطن سرقة محال تجارية

مواطن عمليات نصب واحتيال

6 مقيمين سرقة كيابل نحاسية وضبط بحوزتهم 26.400 ريال

3 مواطنين وسرقة بطاريات ساهر

مقيم ومواطن سرقا عدة مركبات

9 مقيمين نفذوا حوادث سرقة

4 مواطنين نفذوا حوادث سلب

مواطن سرقة جهاز ساهر

7 مواطنين و3 مقيمين حوادث سلب

3 مقيمين ومواطن سرقة مكتب تابع لشركة اتصالات

مقيم سلب 340 ألف ريال

مواطن سلب أموالا

مقيم و6 مواطنين حوادث سلب

وافد نشل حقيبة امرأة

مواطنين سرقا كيابل كهربائية

مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال

مواطن سرقة منازل وسيارات

مواطن ومقيم نفذا حوادث سلب

مواطنان سرقا كيابل ومركبتين

مواطن سرقة مركبة

مواطن عمليات نصب واحتيال وضبط بحوزته 100 ألف ريال

3 مواطنين عمليات سلب

مواطن سلب حقيبة امرأة

مقيمان سرقا 203 رؤوس من الأغنام

مواطن سرق 45 ألف ريال من محل تجاري

3 وافدين سرقة محال تجارية

6 مواطنين سرقوا 26 مركبة

موطنان سرقا 6 آلاف ريال من محل تجاري

مواطن يسرق المواشي