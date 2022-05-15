شكرا لقرائتكم خبر عن نصفهم من الشرقية.. 22 جائزة كبرى وخاصة لطلاب المملكة في «آيسف 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، 22 جائزة؛ «16 كبرى و6 خاصة»، خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022» من بين طلاب 85 دولة، الذي أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، وفاز الطلاب والطالبات بجائزتين في المركز الأول، وجائزتين في المركز الثاني، و5 جوائز في المركز الثالث، و6 جوائز في المركز الرابع، على أن يصلوا مساء اليوم الأحد، إلى المملكة؛ لتكريمهم، فيما أعلن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديراً لهم على هذا الإنجاز الوطني. وهنأ الوزير الطلبة والطالبات الفائزين في المعرض الدولي، قائلا: إن المملكة حصدت، بشكل غير مسبوق، 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم.

مشاريع نوعية

وحقق الطالب عبدالله الغامدي المركز الأول في مجال الطاقة عن مشروعه النوعي «هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفاعلية عالية»، والطالبة دانة العيثان في مجال الكيمياء عن مشروعها المميز «إنتاج الهيدروجين بشكل انتقائي من حمض الفورميك باستخدام محفز خاص فعال لتوليد الطاقة»، وحصد الطالب منصور المرزوقي المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية عن مشروعه «تصميم إطار معدني عضوي متعدد الوظائف لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله ضوئيا»، والطالب فيصل الخويطر المركز الثاني في مجال علوم النبات عن مشروعه «دراسة بكتيريا نافعة من شجر الزيتون لمحاربة الجفاف».

تعزيز الأداء

وحققت الطالبة مودة علي المركز الثالث في المعرض الدولي للعلوم والهندسة في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها ‏«تطبيق جديد في استخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية»، والطالبة إيلاف بن معيقل المركز الثالث في مجال علم المواد عن مشروعها «تعزيز أداء فصل الماء الكهروضوئي لمحفز Cu2O-CuO ذي السماكة المنخفضة»، وحققت الطالبة تهاني أحمد المركز الثالث في مجال علم المواد عن مشروعها «تطوير مواد البيروفسكايت «CsSnI3» العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية»، وحقق الطالب أحمد بحيصي المركز الثالث في مجال علوم النبات عن مشروعه «مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريدون وسلائف الإيثيلين»، والطالب عبدالله الحمادات في المركز الثالث بمجال الطاقة عن مشروعه «نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحفزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم»، والطالبة رفاء قنش المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية عن مشروعها «دراسة خصائص الاشتعال الذاتي للهيدروجين في محرك الاشتعال المعتمد على الضغط».

دراسة التفاعلوحقق الطالب فيصل الغامدي المركز الرابع بمجال علوم النبات عن مشروعه «دراسة تفاعل طفرات بروتينات النمو في النبات للتحكم بنمو الجذور»، والطالبة لمار الكاكا المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة عن مشروعها «تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي NMR»، والطالبة أريج بجوي المركز الرابع في مجال الكيمياء، عن مشروعها ‏«تطوير مركب هجين جديد كمصدر واحد لإنتاج بلورات نانوية من أكسيد المنجنيز وكبريتيده»، والطالبة ماريا الغامدي بالمركز الرابع في مجال الكيمياء، عن مشروعها «تحسين أداء التحفيز الكهروضوئي لـWO3 المزين بثاني أكسيد الكربون باستخدام الترسيب الكهربائي لتقسيم الماء»، والطالبة مريم العبدالباقي المركز الرابع في مجال العلوم الطبية الانتقالية عن مشروعها «مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لعدد من أنزيمات ألفا لإدارة مرض السكري النوع الثاني».

رصيد الجوائزوبهذا الإنجاز، رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض «آيسف 2022» إلى 104 جوائز، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007، منها 68 جائزة كبرى، 36 جائزة خاصة.

إنجاز وطنيورفع الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» د. سعود المتحمي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الوطني الجديد، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لأبناء الوطن، الذي أثمر هذا التفرد والتفوق بين الدول المتقدمة في المحافل والمسابقات الدولية، كما هنأ وزارة التعليم، والطلاب، وأسرهم، ومدارسهم، ومعلميهم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

مستهدفات ومبادرات وأكد د. المتحمي أهمية ما تقوم به مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم من جهد مشترك لمواصلة تحقيق الإنجازات، وتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030، عبر الارتقاء بقدرات ومواهب طلاب الوطن من موهوبين وموهوبات في مراحل التعليم العام بكفاءة واقتدار، وفق أحدث الأساليب العلمية في تربية الموهوبين، باعتبارها صاحبة النهج ‏الأكثر شمولا في مجال الموهبة والإبداع على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ‏الشراكة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين والداعمين، خاصة سابك، والسعودية للكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأرامكو، أسهمت في تطوير بيئة ومناخ ومنظومة موهبة وإبداع، توفر للطلبة مناخا ثريا لاكتساب العلوم والمعارف، وترتقي بهم وبمهاراتهم عاليا.

نماذج مشرفة

وأوضح أمين عام «موهبة» أن هذه الشراكة أفرزت نماذج مشرفة من رأس المال البشري السعودي صاحب الكفاءة على الإنجاز ومزاحمة الكبار على منصات التتويج، والقدرة على ابتكار حلول لمشكلات التنمية المستدامة، التي تواجه العالم من أجل ازدهار الإنسانية.

مجالات واعدةوضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالبا وطالبة من 11 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع نوعية في مجالات واعدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة، وتم اختيارهم من بين 40 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022»، الذي يعد واحدا من 19 برنامجا مختلفا، تقدمها موهبة سنويا للطلبة الموهوبين، الذين يتم اكتشافهم سنويا في المملكة.