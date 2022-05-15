شكرا لقرائتكم خبر عن منعا للسرقة.. دوريات أمنية بمحيط مجمع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواجد دوريات أمنية بمحيط مجمع الظهران الذي تعرض إلى نشوب حريق أمس الأول، وذلك للحفاظ على الممتلكات، وتأمين محلات الذهب منعا لتعرضها إلى السرقة.

إغلاق المجمع

وكشف مصدر لـ«اليوم» عن إغلاق مجمع الظهران لمدة أسبوع بهدف تقييم الوضع بعد الحريق الكبير الذي نشب أمس الأول، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق سيقتصر على البوابات «5 - 13».

25 فرقة

وأوضح مصدر في الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن التحقيقات لمعرفة ملابسات حادثة حريق مجمع الظهران مول بدأت بشكل فوري، مضيفا إن عدد الفرق المشاركة في عمليات إخماد الحريق بلغت 25 فرقة تضم 300 فرد، مشيرا إلى أن عملية السيطرة على النيران التي انتشرت بسرعة جراء الرياح القوية استغرقت 20 ساعة تقريبا، مؤكدا عدم وقوع أضرار بشرية، سواء إصابات أو وفيات، فيما خلف الحريق الكثير من الأضرار في الممتلكات، مبينا أن إدارة الدفاع المدني تلقت بلاغا بنشوب حريق في مجمع الظهران في الساعة الخامسة والربع صباحا، مضيفا إن الفرق كافة هرعت للموقع بمجرد وصول البلاغ، حيث باشرت في عملية إخماد النيران.

جهات متعددة

وأشار إلى أن السيطرة على الحادثة نتجت عن الجهود المبذولة من قبل العديد من الجهات، ومنها شركة المنطقة الشرقية والدورات الأمنية وأمانة المنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية والشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والهلال الأحمر السعودي، مشيدا بتعاون المواطنين في تقديم المساعدة في السيطرة على النيران.

جولة ميدانية

وكشفت جولة ميدانية في موقع الحريق أن الجهات الأمنية عمدت لإغلاق بعض مداخل المواقف «2-3» أمام المارة باستثناء الأشخاص المصرح لهم، ولا يزال الدفاع المدني متمركزا في الموقع من البوابة «8 إلى 13»، ويلاحظ أن آثار الدخان غير واضحة للعيان، فالواجهات الأمامية لموقع الحريق لم تتأثر بألسنة اللهب.

خبير: تأمين الحريق يشمل المبنى لا المحلات

أوضح الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بإحدى شركات التأمين، حسين شعبان، أن التأمين هو عقد قانوني بين المؤمن وهي شركة التأمين، والمؤمن له وهو العميل أو المنشأة التجارية، وأنه على حسب شروط هذا العقد يتم التعويض، مبينا أن تأمين الحريق يكون على ٣ أنواع؛ تأمين حريق أساسي، وتأمين حريق مع إخطار خاص، وتأمين حريق الأخطار كافة.

ولفت إلى أن تأمين الحريق يشمل المبنى ولا يشمل المحلات، لأن طبيعة عملها مختلفة، وكذلك شروط تأمينها وأقساطها، ولذلك يطلب منها التأمين بشكل مستقل، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يأخذون تسهيلات بنكية لاستثماراتهم، وتطلب البنوك من المستثمر التأمين على هذه الأصول المستثمرة، وبوضع شرط يكون المستفيد الأول هو البنك في حال وقوع خسارة مثل الحريق، مبينا أن من أهم الشروط التي وضعها البنك المركزي في وثيقة الحريق أو الممتلكات وجود شهادة الدفاع المدني سارية المفعول، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وإخطار شركة التأمين في أسرع وقت ممكن.

وقال إن شركة التأمين تطلب معلومات لإكمال الملف، وقد تعين مقدرين للخسائر لمراجعة المستندات المقدمة، ومنها تقرير الجهات المختصة، وتقرير الدفاع المدني، ومراجعة عقد التأمين ومبالغ التحمل، وغيرها من الشروط والأحكام، ومدى التزام العميل بها، وبناء على ذلك يتم التعويض.