اخبار الخليج – سفيرة مملكة البحرين في بانكوك تقدم واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت سعادة السفيرة منى عباس محمود رضي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة اليوم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، معربة لدى زيارتها إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في بانكوك عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الإماراتي الشقيق، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم حكام الامارات وشعبها الكريم جميل الصبر والسلوان.

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