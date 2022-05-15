سمو ولي العهد يهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

فيما عبر سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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