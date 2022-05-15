«الدفاع المدني» يخمد حريقًا اندلع بجبل في النماص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، تمكن مدني النماص من إخماد حريق اندلع في جبل شمال المحافظة، مؤكدة أنها تجري حاليًا أعمال المتابعة والتبريد

وكان الدفاع المدني في محافظة النماص باشر حريقًا في أحد الجبال شمال المحافظة، فيما قالت مديرية الدفاع المدني إنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتداول مغردون، عبر موقع تويتر، مقاطع فيديو لحريق اندلاع في جبل مرير بالنماص في منطقة عسير.

وقال خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إنه من، المهم محاصرة النار حتى لاتمتد الى أماكن أخرى مع مراعاة اتجاه الرياح واستخدام المواد المضادة للنيران و إزالة أجزاء من الغابة