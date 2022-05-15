اخبار الخليج – الصحة تسجل 602 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 537 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، السبت, أن الفحوصات التي بلغ عددها 3783، أظهرت تسجيل 602 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 537 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 569758.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5760 حالة، منها 17 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات تحت العناية.