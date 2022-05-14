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 ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً للإمارات

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لسموه لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

فيما عبر سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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