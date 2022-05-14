شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 80 ألف فحص بمركز مراقبة السموم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية أكثر من 80 ألف فحص خلال الربع الأول لعام 2022م.

وأوضحت صحة الشرقية أن المركز أجرى 39777 فحصا مخبريا للأدوية التي يُساء استعمالها، و5428 فحصا لحالات الاشتباه، و 6498 فحصا لعينات السموم الإسعافي، فيما بلغ عدد فحوصات الكيمياء الشرعية 21147 فحصا، مضيفة أن المركز قدم اختبارات الكشف عن السموم الدوائية بعدد 858 عينة, إضافةً إلى 3098 تحليلا كيميائيا وبكتيريا لعينات المياه.

وأشارت إلى أن المركز يرتبط بجميع الجهات الحكومية والخاصة عن طريق المنصة الوطنية "أوتار"؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.

يُذكر أن المركز حصل هذا العام على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بعد استيفاء معايير ومتطلبات التدريب الصحي المهني كافة.