شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين وولي العهد يهنئان محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ــ رحمهما الله ــ».

وأضاف «نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معا على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية، متمنين لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيدا من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلا المولى جل وعلا أن يوفقكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».

إلى ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الميت الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ــ رحمه الله ــ بعد صلاة عشاء الجمعة الموافق 12 / 10 / 1443هـ بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء أمس الأول، صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

فيما عزى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية الإسلامية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد الديوان الملكي في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ــ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا أمس الأول، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة له في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ.

كما أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة له في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ـ رحمه الله ـ، راجيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر مستشار الأمن الوطني الإماراتي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا أمس الأول، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين.

واطمأن ملك الأردن على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وعبر ولي العهد عن الشكر لملك الأردن على مشاعره الأخوية الصادقة.