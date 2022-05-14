ملكة بريطانيا: الشيخ خليفة كرس حياته لخدمة شعبه

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كما نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشيخ خليفة. وقال «أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» مؤكدا أن العالم سيتذكر مساهماته في المحافظة على استقرار المنطقة. وأعرب عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله-، وقالت «كرس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها». وأعربت ملكة بريطانيا، عن حزنها لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وقالت «إنه سيبقى في الأذهان طويلا من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان». وتقدمت الملكة إليزابيث الثانية بـ»أصدق التعازي» إلى شعب الإمارات.كما نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشيخ خليفة. وقال «أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» مؤكدا أن العالم سيتذكر مساهماته في المحافظة على استقرار المنطقة. وأعرب عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

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