شكرا لقرائتكم خبر محمد بن راشد: عرفناه قائدا.. وبايعناه رئيسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هو ظل زايد.. وهو امتداد زايد.. وهو حامي القيم والمبادئ والركائز التي غرسها زايد عندما أسس هذه الدولة مع إخوانه حكام الإمارات، وتوليه اليوم مسؤولية رئاسة البلاد يمثل حقبة تاريخية جديدة وولادة جديدة للدولة الاتحادية، نستبشر فيها بمسيرة عظيمة نحو المجد.. وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة دولة الإمارات العالمية».

وأشار إلى أن شعب الإمارات أحب منذ سنوات طويلة الشيخ محمد بن زايد، أحبوه لكرمه ولطيبة نفسه وحنوه على شعبه، لقد رأوه يداوي مريضهم ويغيث ملهوفهم ويدعم أبناءهم ويواسي شهدائهم ويفكر ويخطط لمستقبل أجيالهم. لقد رأوه يزورهم في بيوتهم وشاهدوه يحفزهم في ميادين عملهم ورأوه يستقبلهم في مجلسه العامر، وشهدوا معه وشاهدوا إطلاق مشاريع تنموية، وتطوير صناعات جديدة وبناء قطاعات اقتصادية وطنية وإطلاق شركات عالمية رائدة عبر سنوات طويلة من خدمته لوطنه وشعبه.

واليوم يبايعه الشعب ويعاهده على السمع والطاعة، وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجا عالميا مستقبليا يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية.