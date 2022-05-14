حاكم الشارقة: محمد بن زايد امتداد للمسيرة الحضارية

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وقال «إن الرؤية السديدة والحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسهمت بشكل واضح وكبير جدا في المنجزات التي حققتها الدولة ولدعمه الدائم وتوجيهاته المباشرة سببا في ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة».وقال «نبارك لرئيس الدولة ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه خير للبلاد والعباد، ونؤكد تعاضدنا الدائم يدا بيد في خدمة الوطن والحفاظ على اتحاده بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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