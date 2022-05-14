شكرا لقرائتكم خبر حاكم الشارقة: محمد بن زايد امتداد للمسيرة الحضارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أن انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات يمثل امتدادا للمسيرة الحضارية والمتطورة بشكل متسارع لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهو من عاصر نهضتها منذ صغره برفقة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والقادة المؤسسين وأسهم في بناء الدولة والحفاظ على مكتسباتها.

وقال «إن الرؤية السديدة والحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسهمت بشكل واضح وكبير جدا في المنجزات التي حققتها الدولة ولدعمه الدائم وتوجيهاته المباشرة سببا في ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة».

وقال «نبارك لرئيس الدولة ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه خير للبلاد والعباد، ونؤكد تعاضدنا الدائم يدا بيد في خدمة الوطن والحفاظ على اتحاده بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.