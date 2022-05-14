رابطة العالم الإسلامي تهنئ محمد بن زايد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأت رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة لسموه بالمزيد من الجهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام.

ودعا أن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف.

من جهته قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال «إن الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف»، معربا عن ثقته بأنه سيواصل المسيرة لتعزيز مكانة دولة الإمارات، مقدما للشعب الإماراتي التهنئة على الثقة التي يوليها للشيخ محمد بن زايد والتفافه حول قيادته، متمنيا للإمارات الأمن والرخاء.