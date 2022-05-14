شكرا لقرائتكم خبر المجلس الأعلى ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات بالإجماع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المجلس عقد اجتماعا أمس، في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ودعا أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الله عز وجل أن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف الحجرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبرا عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة.

وأكد الحجرف، في بيان صحفي نشره المجلس على موقعه الاكتروني أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تبدأ عهدا جديدا ومرحلة تاريخية في مسيرتها بقيادة الشيخ محمد بن زايد إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها، وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد لمسيرة مجلس التعاون الخليجي العربية لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة تطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.