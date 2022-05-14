حلول تقنية للحد من الجريمة باستخدام الـGIS

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنفيذ برنامج تدريبي جديد في مجال الحد من الجريمة عبر استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS والتي تعد من أهم التطبيقات الالكترونية التي تساعد متخذي القرار والتنفيذيين في هذا المجال، إضافة إلى تقديم حلول تقنية في مراحل التعامل مع الجرائم الأمنية المختلفة السابقة منها والآنية والمستقبلية.

البرنامج الذي يبدأ من اليوم ويستمر 25 يوما، ينفذه مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة وموجه لمنسوبي الأجهزة الأمنية بالدول العربية ويهدف إلى تقديم برامج تدريبية في تحليل بيانات نظم المعلومات الجغرافية وحل المشكلات المكانية المرتبطة بالجريمة، تكوين خرائط الويب ولوحات التحكم لمراقبة العمليات الميدانية للتعامل مع الجريمة في الوقت الفعلي، تطبيق الإحصائيات المكانية لفحص أنماط التوزيع وتحديد النقاط الساخنة للحد من الجريمة، إضافة إلى كيفية التعامل مع البيانات الزمنية وبناء نماذج لتحليل وتصور التغيير في الخصائص الإجرامية بمرور الوقت، كما يشتمل على

خمس دورات تدريبية تشتمل على أساسيات نظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية ونشر المعلومات الجغرافية على الويب وأيضا تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال الجريمة إضافة إلى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال الحد من الجريمة ومصحوبة بمشروع تطبيقي في مجال نظم المعلومات الجغرافية في الحد من الجريمة. وبينت الجامعة أن كل دورة من دورات البرنامج الخمس التي يقدمها خبراء أمنيون متخصصون في هذا المجال، تحتوي على موضوعات ومحاور من بينها التعريف بنظم المعلومات وبرمجياتها وإدارتها ومعالجتها ومهارات

الرسم الخرائطي وكيفية التعامل معها ومقدمة في التحليل المكاني وتحليل وبناء الأنماط المكانية وتحليل بيانات الجريمة بواسطة نظم المعلومات الجغرافية.