سرقا 150 ألف ريال من مركبة

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وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقاف الجانيين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ترصدا لأحد عملاء البنوك أثناء خروجه من البنك، وبعد توقفه في شارع عام كسرا زجاج مركبته وسرقا مبلغ 150,000 ريال كان بداخلها.وأوضحت الشرطة أنه جرى إيقاف الجانيين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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