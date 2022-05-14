شكرا لقرائتكم خبر الحرابة لوافد تسلل وتخابر وتجسس لمصلحة الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الداخلية أمس حد الحرابة بوافد يمني الجنسية في منطقة الرياض، لانضمامه إلى جماعة الحوثي الإرهابية وتلقيه التدريبات لديهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية وتخابره وتجسسه لمصلحة الجماعة الإرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن المدعو محمد عبدالباسط المعلمي- يمني الجنسية-، أقدم على الانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية وتلقى التدريبات لديهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، ودخل للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية، وتخابر وتجسس لمصلحة الجماعة الإرهابية، وقدم الإعانة لها وأمدها بالمعلومات وحمل المتفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية برصد أحد المواقع القيادية المهمة، وإرساله إحداثياته لتلك الجماعة ورصد وأرسل إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عن ذلك استهداف أحد المواقع. وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وأسفر

التحقيق معه إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله حد الحرابة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.