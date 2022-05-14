الحرابة لوافد تسلل وتخابر وتجسس لمصلحة الحوثي

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وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن المدعو محمد عبدالباسط المعلمي- يمني الجنسية-، أقدم على الانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية وتلقى التدريبات لديهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، ودخل للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية، وتخابر وتجسس لمصلحة الجماعة الإرهابية، وقدم الإعانة لها وأمدها بالمعلومات وحمل المتفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية برصد أحد المواقع القيادية المهمة، وإرساله إحداثياته لتلك الجماعة ورصد وأرسل إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عن ذلك استهداف أحد المواقع. وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وأسفرالتحقيق معه إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله حد الحرابة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
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