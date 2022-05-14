شركة أبل تفقدت 22% من قيمتها السوقية منذ بداية العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

يبدو أن شركة آبل تعاني من أزمة حقيقية حيث فقدت نحو 22% من قيمتها السوقية منذ بداية العام.

وكان سهم شركة أبل قد فقد 22% من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير الماضي، في ظل موجات البيع الكثيف لأسهم شركات التكنولوجيا.

وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم آبل تراجع في أقبل من أسبوع، بنسبة 3.3% إلى 141.66 دولار ليسجل أقل مستوى له منذ 14 أكتوبر الماضي.

وتسبب تراجع السهم إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية بنحو 696 مليار دولار مقارنة بقيمتها القياسية يوم 3 يناير الماضي