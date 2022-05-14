مصدر مقرب من الرئيس “بوتين ” يكشف نوع المرض الخطير الذي يعاني منه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف أحد زعماء الأوليغارشية ومسؤول أوكراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مريض جدا” وربما يكون مصابا بمرض السرطان.

وقالت مجلة “نيو لاينز” إنها حصلت على تسجيل صوتي لأحد أفراد الأوليغارشية المقربين من بوتين قال فيه إن الرئيس الروسي عانى من مشاكل في الظهر يعتقد أنها مرتبطة بسرطان الدم، وادعى أيضا أنه خضع لعملية جراحية في الظهر في أكتوبر الماضي.

وأضافت المجلة أن مستثمرا غربيا تمكن من تسجيل المحادثة التي جرت بينه وبين أحد أفراد الأوليغارشية، من دون علمه في منتصف مارس الماضي.

وأشارت المجلة إلى أنها تمكنت من التحقق من هوية وصحة صوت الأوليغارشي، لكنها اختارت عدم الكشف عن ذلك لأنه قد يتعرض للانتقام من قبل السلطات الروسية.

في التسجيل الصوتي الذي مدته 11 دقيقة، تحدث الأوليغارشي أيضا عن الغزو الروسي لأوكرانيا وقال: “نأمل جميعا وفاة بوتين بسبب السرطان أو نتيجة لانقلاب” ضده.

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وأضاف: “لقد دمر الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني والعديد من الاقتصادات الأخرى.. يمكن لشخص مجنون أن يقلب العالم رأسا على عقب”.