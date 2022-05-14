كسر يغيّب الحردان عن «الأحمر» في التصفيات الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - الأيام الرياضي:

تعرض لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي الخالدية محمد الحردان لإصابة قوية ستغيبه عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة شهور ما يعني غيابه عن الملاعب إلى بداية الموسم القادم، إذ إن الإصابة التي تعرض لها الحردان عبارة عن كسر في الساق خلال تدريبات منتخبنا الوطني الأول التي انطلقت خلال الأيام الماضية تحضيرًا للتصفيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 8 ولغاية 14 مايو القادم.

وأكد المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عبدالغفار غياب الحردان عن المنتخب خلال الفترة القادمة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة من جديد للملاعب لخدمة ناديه والمنتخب الوطني.

وأوضح عبدالغفار أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب هيليو سوزا لن يستدعي لاعبًا آخر ليحل بديلاً لحردان المصاب، وسيكتفي بالعدد الموجود حاليًا معه لحين فراغ وانتهاء مشاركة ناديي الرفاع الشرقي والرفاع في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ليصدر بعدها القائمة النهائية والأخيرة، لافتًا إلى وجود استدعاء أخير سيضم اللاعب علي مدن بعد نهاية الموسم الإماراتي مع ناديه العروبة.