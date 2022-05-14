القرعة تضع النجمة في مجموعة صعبة بآسيوية اليد

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ24 للأندية الأبطال لكرة اليد عن وقوع ممثل كرة اليد البحرينية فريق النجمة في مجموعة الموت الصعبة بجوار فرق مرشحة للمنافسة على اللقب الآسيوي، حيث وقع النجمة في المجموعة الثانية بجوار فرق الكويت الكويتي، والصفا السعودي، وميس كرمان الإيراني، والوكرة القطري، فيما ضمت المجموعة الأولى مستضيف البطولة فريق بي تي اس الهندي بجوار القادسية الكويتي، والنور السعودي، والعربي القطري.

وتستضيف مدينة حيدر آباد الهندية منافسات البطولة التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 ولغاية 30 يونيو القادم، حيث يأمل النجمة في تكرار إنجازه الآسيوي الذي تحقق بذات المدينة، عندما توج بأول ألقابه الآسيوية وألقاب كرة اليد البحرينية على صعيد الأندية بالقارة، وتأهل لمنافسات «سوبر جلوب» التي أقيمت في الدوحة آنذاك.

وبحسب نظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وبعدها تحديد طرفي المباراة النهائية، فيما ستخوض بقية الفرق مباريات تحديد المراكز من الخامس ولغاية التاسع.

ويعمل جهاز اللعبة بنادي النجمة على تأمين تواجد أفضل اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق بهذه البطولة، حيث يأمل في المنافسة على اللقب بعد أن تأهل في النسخة الأخيرة إلى الدور نصف النهائي واكتفى بالمركز الرابع، رغم الظروف التي عانى منها الفريق قبل وفي أثناء البطولة.