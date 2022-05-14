البحرين تحصل على حق استضافة تصفيات كأس آسيا للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - منح الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حق استضافة مجموعة لتصفيات كأس أسيا للشباب التي ستقام في اوزباكستان العام القادم 2023، وستجرى قرعة التصفيات عبر تقنية الفيديو في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأسبوع القادم وتحديدا يوم 24 مايو الجاري بالمزامنة مع قرعة تصفيات كأس أسيا للناشئين التي ستحتضنها مملكة البحرين أيضا العام القادم 2023.
وستقام التصفيات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وتحديدا من 10 ولغاية 18 سبتمبر القادم لتصفيات كأس أسيا للشباب، والفترة من 1 ولغاية 9 أكتوبر القادم لتصفيات كأس أسيا للناشئين.
وينص نظام التصفيات في كأس أسيا للشباب على تأهل متصدر كل مجموعة «10 مجموعات» وينضم إليهم أفضل 5 منتخبات يحتلون المركز الثاني إلى جانب الدولة المستضيفة اوزباكستان، فيما ضمن منتخبنا للناشئين التأهل لكأس أسيا للناشئين بصفة المستضيف.
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