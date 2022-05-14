الصياد يعود لارتداء قميص النجمة في الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت إدارة نادي النجمة في الوصول لاتفاق نهائي مع قائد ولاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد حسين الصياد لتمثيل الفريق الأول في البطولة الخليجية في نسختها 38 وذلك خلال الفترة من 4 ولغاية 12 يونيو القادم، والتي ستحتضنها دولة الكويت في ضيافة نادي الكويت، وسيكتفي الصياد بارتداء القميص «الأبيض» في البطولة الخليجية على أن يعود لصفوف نادي النور السعودي لتمثيله في البطولة الاسيوية التي ستقام في الهند.

وتضم مجموعة النجمة في البطولة الخليجية كلا من السالمية الكويتي ومضر السعودي، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من الكويت، مسقط العماني، الجزيرة الإماراتي والأهلي القطري.

ويدخل النجمة الاستحقاق الخليجي على أمل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ ما يزيد عن 20 عاما وبالتالي إعادة اللقب الخليجي لمملكة البحرين خصوصا أن غيابه عن البطولة الخليجية امتد لنحو 10 سنوات، وسبق للنجمة أن حقق اللقب 5 مرات، فيما يحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في البطولة الخليجية بتتويجه 8 مرات يليه الأهلي السعودي بسبع بطولات ثم النجمة.