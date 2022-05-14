محمد بن مسعود - الدمام - توج فريق ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه وذلك عقب تغلبه على تشيلسي 6 /‏ 5 بركلات الترجيح خلال المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بعدما تسابق لاعبو الفريقين على إهدار الفرص السهلة أمام المرميين.

وهذا هو اللقب الثامن لفريق ليفربول في البطولة والأول له بعد 16 عاما حيث يرجع آخر لقب توج به الفريق لموسم 2005 /‏ .2006

وهذا هو اللقب الثاني لفريق ليفربول هذا الموسم حيث الخليج 365 له التتويج بكأس الرابطة، فيما توج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية هذا الموسم.

ومازال ليفربول بإمكانه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، قبل نهاية المسابقة بجولتين.

كما ينافس ليفربول على بطولة دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض المباراة النهائية يوم 28 من الشهر الجاري أمام ريال مدريد الإسباني.