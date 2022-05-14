السني لنهائي بطولة كأس الاتحاد العربي للبليارد 8 كرات للسيدات

محمد بن مسعود - الدمام - في أول مشاركة دولية لمنتخب البحرين للسيدات للبليارد تمكنت لاعبة منتخبنا الوطني نهلة السني للوصول للدور النهائي في بطولة كأس الاتحاد العربي للبليارد 8 كرات للسيدات، المقامة على صالة الاتحاد المصري للبلياردو والسنوكر في القاهرة، بعد فوزها المستحق على اللاعبة الكويتية هيفاء الناصر بدور النصف نهائي بنتيجة 5/2. وحول مجريات المباراة تقدمت لاعبة منتخبنا الوطني نهلة السني بنتيجة 2/0، ولكن سرعان ما عدلت اللاعبة الكويتية هيفاء الناصر نتيجة المباراة بفوزها بالشوط الثالث والرابع لتصبح النتيجة 2/2. لكن البطلة نهلة أصرت على الفوز بالمباراة وإثبات نواياها البطولية بعد تقديم أداء رائع وفوزها بثلاثة أشواط متتالية، لتنهي المباراة بنتيجة 5/2 وتضع قدمها أول المتأهلين لنهائي البطولة.
وستقابل اللاعبة نهلة السني لاعبة منتخب الكويت منال القلاف لتحديد هوية البطل لهذه البطولة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء لتحديد هوية بطلة العرب لمسابقة الثماني كرات. وأشاد رئيس الوفد المرافق حامد ضيف بالمستوى الرائع الذي قدمه فريق السيدات للبليارد، وأكد إصرار اللاعبة نهلة السني الظفر باللقب العربي الأول لمنتخب البحرين للسيدات.
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