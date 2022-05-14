اليمن.. موعد انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير خارجية اليمن، مساء اليوم السبت، جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الإثنين بعد جهود التحالف والمبعوث الأممي.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين القادم من مطار صنعاء.
كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.
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