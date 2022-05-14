أنظمة الإطفاء التلقائية فعالة في المساحات الصغيرة

فيما أعاد حريق مجمع «الظهران» التجاري، الذي اندلع، صباح أول من أمس الجمعة، للأذهان حريق مجمع «الشعلة» التجاري في الشرقية، الذي تدمر بالكامل قبل عقدين من الزمن، فتح الحريق، باب مسؤولية إلزامية توافق تصاميم المجمعات التجارية والسكينة مع تعليمات السلامة وأنظمة مكافحة الحرائق ومنع الخسائر، وإلزامية إجراء الاختبارات الدورية والمستمرة لأنظمة مكافحة الحرائق، للتأكد من جاهزيتها، حيث أبان المهندس سلطان السلطان «متخصص في السلامة»، أن أنظمة الإطفاء التلقائية، تكون فعالة جداً في المساحات الصغيرة، كغرف الفنادق أو في غرف المستشفيات، معبراً عن أسفه، استنزاف أموال طائلة على مثل هذه الأنظمة وصيانتها رغم محدودية فعاليتها، متسائلاً عن استخدام أهواز صناديق الحريق في بداية الحريق المرتبطة بالمضخات والمياه، لافتاً إلى أن جزءا من متطلبات منع الخسائر أو تقليصها غير متوفرة كتقسيم المبنى إلى أجزاء باستخدام جدران أو فواصل مقاومة للحريق لمدة ساعة أو ساعتين، مؤكداً ضرورة تطبيق كود البناء العالمي IBC وIFC بالشكل الصحيح وليس سطحياً لتقليص الخسائر.

مطابقة الكود

أشار المهندس جابر الحاجي «متخصص في السلامة»، إلى أن أنظمة مكافحه الحرائق، ربما تكون موجودة في المنشأة التجارية، على المخططات ومعتمدة من الجهات المختصة: كالدفاع المدني، بيد أنها تحتاج إلى إشراف من مكاتب متخصصة في السلامة، ومعتمدة من الدفاع المدني، علاوة على الصيانة الدورية، وهما عنصران مهمان في أنظمه مكافحة الحرائق، ومطابقة كود البناء السعودي، مشدداً على أن اللائحة الحديثة للدفاع المدني تنص على ذلك، مع ضرورة اتباع إرشادات وتوجيهات الدفاع المدني في عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظا على الأرواح والممتلكات وحماية المكتسبات.

مواصفات عالمية

قال المهندس يوسف السيف، «مستشار في السلامة»: من الصعب إيقاف انتشار الحريق بمجرد اندلاعه، والتدبير الدفاعي الذي يمكن اتخاذه هو منع أو تفادي حدوثه، تطبيق المواصفات العالمية لبناء مجمعات التسوق Malls، ومن بينها: اعتبارات التصميم الآمن للحريق (تصميم مركز تسوق آمن)، واستخدام معظم المكان تجاريًا بتصميمات جذابة مع الحفاظ على معايير السلامة، تزويده بنظام تهوية جيد لاستخراج الدخان لإيجاد ملاذ آمن للأشخاص أثناء حوادث الحرائق، مضيفاً وجود بيئة مفتوحة يجعل من السهل لرجال الإطفاء تأمين رؤية لإجلاء الأشخاص ويقلل مخاطر استنشاق الدخان والغاز.

خطوط فسفورية

وأوضح السيف، أن أكثر تدابير السلامة شيوعًا، هو ضمان تثبيت نظام إخماد الحرائق في المركز التجاري، مع زيادة سعة المركز التجاري، ويتغير نوع نظام مكافحة الحرائق حسب التصميم، وأن يكون نظام التحكم في الحريق المثبت في المركز التجاري متقدمًا، وقادرًا على الحد من الحريق في أسرع وقت ممكن لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويجب تركيب طفايات حريق في كل طابق، وأن تكون في متناول العملاء والعاملين، ومع زيادة سعة المول، يزداد خطر إخلاء مرتادي المجمع، ويصبح الأمر أسهل فقط عندما يتم ضمان السلامة من جوهر تصميم المركز التجاري الذي يخطط لعمليات الإخلاء المختلفة من الحريق ومخارج الطوارئ في جميع أنحاء المركز التجاري، ويجب أن يكون مرتادي المجمع قادرين على معرفة مكان الركض عند وقوع حادث بخطوط فسفورية، ويجب أن يكون مخرج الطوارئ سهل الوصول للجميع وموجها بشكل صحيح للمناطق المحددة للإخلاء.

السلامة الكهربائية

ذكر المهندس هاني الضويان «مهتم بنشر الوعي الهندسي»، أن من أهم أنظمة الحماية والوقاية من الحريق، نظام التحكم بالدخان، مع أنظمة الإطفاء والإنذار التلقائية، وكذلك المواد المستخدمة في التشطيبات والواجهات الخارجية والسلامة الكهربائية، امتداد القواطع التي تفصل بين المعارض في المول إلى السقف المستعار، بحيث تكون مقاومة لمدة ساعة واحدة، ويتم إضافة ستائر حاجزة للدخان كل 122 مترا من الممر داخل المول، ووضع الستائر بشكل استراتيجي لتوجيه الدخان نحو مراوح السحب، وفي حالة استخدام الجدران أو الألواح الزجاجية كحواجز دخان لتكوين خزان دخان أو كمسارات توجيه، يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة ساعة واحدة، أو حمايتها بواسطة رشاشات متقاربة، وأن يكون الجدار الخارجي للفراغ المفتوح والفتحات الموجودة فيه مكونة من مواد بناء مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن 3 ساعات، لافتاً إلى أن التشطيبات الداخلية للجدران الداخلية والأسقف للمول المغطى وفي مخارج المول المغطى والمفتوح، يجب أن تحقق الحد الأدنى من مؤشر انتشار اللهب ومؤشر الدخان المتطور من الصنف B وفقاً لأحكام ch 8، مع مراعاة اشتراطات وسائل الخروج، وأنظمة الطوارئ، وأنظمة الرش الآلي.

اشتعال حريق في مجمع الظهران أدى إلى أضرار في جزء محدود من المول

إخماد الحريق بشكل كامل

إغلاق المول حتى إشعار آخر

عدم وجود أي إصابات جراء الحريق

أنظمة الإطفاء التلقائية فعالة في المساحات الصغيرة مثل غرف الفنادق

أنظمة الوقاية من الحريق

نظام التحكم بالدخان

مع أنظمة الإطفاء والإنذار التلقائية

استخدام مواد في التشطيبات والواجهات الخارجية والسلامة الكهربائية

امتداد القواطع التي تفصل بين المعارض في المول إلى السقف المستعار

إضافة ستائر حاجزة للدخان كل 122 مترا من الممر داخل المول

التشطيبات الداخلية للجدران الداخلية والأسقف للمول المغطى وفي مخارج المول المغطى والمفتوح، يجب أن تحقق الحد الأدنى من مؤشر انتشار اللهب ومؤشر الدخان المتطور من الصنف B وفقاً لأحكام ch 8

مراعاة اشتراطات وسائل الخروج

أنظمة الطوارئ

انظمة الرش الآلي.