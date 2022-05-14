إزالة 120 مليون م3 من مخلفات البناء

تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي من إزالة 120.871.162م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوّه البصري»، التي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة 85 طريقاً مؤهلاً، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة عن منجزات عام 2021. وقامت الوزارة بتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تمت إزالة 116.638 سيارة خلال العام الماضي، كما تم معالجة وضع 2.188.530 حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف مناطق المملكة.

كما أزالت الوزارة 1.066.463 لوحة دعائية مخالفة، كما أزالت كتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 2.836.447م2، وعالجت وضع 58.061 متجراً متنقلاً مخالفاً، فضلاً عن تقليم وتنسيق وزراعة 14.528.405 شجرات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وإزالة 20.621 موقعاً لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات منتشرة عشوائياً في مختلف مناطق المملكة.