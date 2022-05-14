أكثر تفصيلا من أبشر وتوكلنا تعداد 2022

أكدت الهيئة العامة للإحصاء، أن نتائج «تعداد السعودية 2022»، تتضمن معلومات أكثر تفصيلاً مما هو موجود في التطبيقات المتاحة، وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية شاملة عن السكان، وصورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها، وتم تطويرها وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المستخدمة، بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية، وتتضمن محاور عديدة ذات علاقة بالتركيبة السكانية، مثل: الصحة والإعاقة، التعليم، التوظيف والدخل، وبيانات الخصائص السكنية. جاء ذلك في معرض تعليقها على مدى الحاجة إلى إجراء تعداد سكاني في ظل وجود المركز الوطني للذكاء الاصطناعي وتطبيقات مثل «أبشر وتوكلنا».

نوعان من البيانات

أضافت الهيئة، أن هناك نوعين رئيسيين من البيانات التي يتم رصدها من خلال التعداد، وهما:

• بيانات الخصائص السكانية: وتشمل معلومات متعلقة بالتركيبة السكانية، مثل: تاريخ الميلاد، والجنسية، وموقع الإقامة الدائم، والجنس، واللغات المتحدث بها، والعلاقة برب الأسرة. وبيانات متعلقة بمستوى التعليم، مثل: الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي، والالتحاق بالتعليم، ومجال الدراسة. كما تشتمل على بيانات متعلقة بالتنقل والإقامة من حيث، بلد الميلاد، وبلد مولد الأبوين، والإقامة في الخارج، وموقع الإقامة قبل سنة. إضافة إلى بيانات متعلقة بالتوظيف من حيث حالة العمل، وحالة التوظيف، والوظيفة، والدخل الشهري، والنشاط الاقتصادي، وقطاع المنشأة، وموقع العمل. وتشتمل أيضاً على البيانات المتعلقة بالصحة والإعاقة، من حيث وجود أي حالة إعاقة أو حالة صحية (من الحالات المزمنة)، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات.

• بيانات الخصائص السكنية: وتتمحور حول التطوير والنمو في مجالات الإسكان مثل: نوع الوحدة السكنية، والملكية، وعدد الغرف، ومواد البناء، والوصول للإنترنت، ومصدر التيار الكهربائي، ومصدر المياه الرئيسي، ولغات التخاطب لدى الأسرة في المنزل.

الدليل الإرشادي

أصدرت الهيئة، دليلاً إرشادياً مُختصراً لمصطلحات التعداد العام للسكان والمساكن لأهم وأبرز التعريفات والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن؛ لتيسير فهم مختلف جوانب عملية مشروع التعداد، ومواكبة مراحله المختلفة، وتبسيطها للمواطنين والمقيمين، وهي:

حجم السكان، الإسقاطات السكانية، الكثافة السكانية، الحضر، الريف، المناطق الحضرية، مناطق ريفية، معدل التحضر، الفوج، التعداد، تعداد السكان، نطاق التغطية، العد الفردي، العدُّ الذاتي، الباحث الميداني، ليلة الإسناد الزمني، الآنيَّة، الدورية، نطاق التعداد، أسس إجراء التعداد، أساس العدِّ الفعلي، أساس العد النظري، مكان الإقامة المعتادة، معدل النمو السكاني السنوي، معدل الزيادة الطبيعية، التركيب العمري للسكان، التركيب النوعي للسكان، سكان عينة المسح، العمر الوسيط، الهرم السكاني، الهجرة، الأسرة المعيشية، الأسرة المركبة، العائلة، الجنس، الديانة، العمر، الجنسية، المعمر (كبير السن)، المبنى، اتصال هيكل المبنى، الاتصال بالشبكة العامة، عمر المبنى، المسكن، خصائص المساكن، حالة إشغال المساكن (المشغولة، والشاغرة)، الحالة البنائية للمسكن، تجمع البادية، حيازة الوحدة العقارية، معدل التزاحم، الأرض الفضاء، الأراضي البيضاء، الأرض المطورة، مصادر الكهرباء، مصادر المياه، نظام الصرف الصحي، نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الـشرب المأمونة.