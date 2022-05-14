6 شهادات مهنية في التعليم الإلكتروني

أتاح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني فرصة التقديم والحصول على الشهادات المهنية الاحترافيـة في التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بهدف تأهيل وتمكين الممارسين في القطاع مـن خلال منحهم شهادات احترافية تحسن من معارفهم وتطور من مهاراتهم وقدراتهم.

منصات تعليمية

وتستهدف الشهادات المهنية الاحترافية الأفراد مـن ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني مـن معلمين، وأعضاء هيئة تدريس، ومدربيـن، وقادة برامج التعليم الإلكتروني ومشرفي البرامج أو أخصائي الجـودة أو المصممين التعليميين أو مطوري المحتوى أو متخصصي الدعم الفني للبرامج الإلكترونية سواء فـي التعليم العالي، أو العام، أو التدريب، أو المنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة، شاملة القطاعين العام والخاص.

معايير أهلية

ويقدم المركز 6 شهادات مهنيـة احترافية متنوعة وهي: تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، وتصميم خبرات التعليم الإلكتروني، وضبط جودة التعليم الإلكتروني، وتطوير محتوى التعليم الإلكتروني، وقيادة التعليم الإلكتروني، والدعم التقني للتعليم الإلكتروني، بحيث تنقسم كل شـهادة منها على مستويين وهما: مستوى تأسيسي، ومستوى متقدم، وذلك وفقًا لمعايير أهلية محددة يتم من خلالها تحديد الفئة المؤهلة للتقدم للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية، إضافة إلى نموذج تقييم وضع بناءً على المجالات الأساسية للشهادات التي تتضمن الكفايات والمؤشرات.

جهات معتمدة

وأكد المركز أنه يمكن الآن لجميع ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني التسجيل للشهادة المهنية الاحترافية «تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني OTT» المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للشهادات الصادرة من المركز، كما سيكون التدريب على المستوى التأسيسي من قِبل جهات معتمدة لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويعمل المركز بالتكامل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على تقديم اختبارات مركزية وطنية تنظمها الهيئة، للراغبيـن فـي الحصول على شهادة المستوى المتقدم.