48 يوما تتبقى لملاك الأرض الفضاء لتسويرها في 5 مدن

48 يومًا هي المهلة المتبقية لملاك الأراضي الفضاء في 5 مدن هي الرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، لتسوير الأراضي ، فيما نبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ملاك الأراضي الواقعة في نطاق المواقع المستهدفة، بالغرامة المالية بواقع 100 ريال لكل متر، مع إيقاع الغرامة في حال تكرار المخالفة، مؤكدةً أنها ستبدأ في رصد امتثال الملاك اعتبارًا من 1/12/1443هـ.

تسوير الأراضي البيضاء الذي صدرت لائحته التنفيذية في الـ 8 من رمضان 1437هـ يهدف الى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، فضلًا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسية فيها، وذلك ضمن منظومة المبادرات للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة، فيما جاءت الحملة على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير الذي تضمن عددًا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء، فيما تبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من الأول من يوليو 2022، إذ أن تسوير الأراضي الفضاء سيكون إلزاميًا في المدن المحددة. الأراضي المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى

( المدينة المنورة )

ـ طريق أبي ذر الغفاري.

ـ طريق أبي بكر الصديق حتى دوار الجامعة.

ـ طريق المطار حتى طريق الملك خالد.

ـ طريق العباس بن عبادة حتى طريق زرارة بن قيس.

ـ طريق الهجرة حتى طريق الأمير نايف.

ـ طريق السلام حتى طريق الامير نايف.

ـ طريق خالد بن الوليد حتى طريق الامير نايف.

ـ طريق الملك فهد حتى طريق الملك عبدالله.

ـ طريق الملك عبدالعزيز حتى طريق الملك سلمان.

ـ كامل طريق الملك عبدالله. ـ طريق عثمان بن عفان حتى طريق الأمير نايف. (محافظة جدة) ـ طريق الملك عبدالله من قويزة شرقًا إلى ميدان السارية غربًا.

ـ طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز من تقاطع الحرمين شرقًا إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز.

ـ شارع صاري من تقاطعه مع طريق الامير ماجد شرقًا الى طريق الكورنيش غربًا.

ـ شارع حراء من تقاطع طريق الحرمين شرقًا الى تقاطع طريق الأمير فيصل بن فهد غربًا.

ـ طريق الأمير ماجد من مطار الملك عبدالعزيز شمالًا وحتى طريق الفلاح جنوبًا.

ـ طريق الملك فهد من تقاطع طريق النزهة شمالًا حتى تقاطع طريق الاندلس جنوبًا.

ـ طريق الكورنيش من حي التيسير شرقًا إلى كورنيش الحمراء غربًا.

ـ طريق المدينة من تقاطع كبرى طريق الملك سعود شمالًا حتى ميدان البيعة جنوبًا.

ـ طريق الملك عبدالعزيز من دوار الجمل شمالًا حتى تقاطع طريق الأندلس مع طريق المدينة جنوبًا.

ـ طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من حي البساتين شمالًا حتى تقاطع طريق الامير محمد بن عبدالعزيز جنوبًا.

(مكة المكرمة)

ـ طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كبري العوالي إلى كبري الدائري الرابع.

ـ شارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى طريق الملك فيصل.

ـ شارع عمر قاضي بالشرائع من طريق الملك فيصل شمالًا إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا.

-شارع عبدالقادر كوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل.

ـ طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كبري العوالي إلى تقاطع الدائري الثالث.

ـ طريق الأمير محمد بن سلمان من كبري الزايدي إلى الحرم المكي.

ـ طريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي الى تقاطع طريق الحج.

- طريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية.

ـ طريق المدينة من حي التعيبية إلى حي الفلاح.

ـ طريق مكة جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة.

(مدينة الرياض)

ـ طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق المطار.

ـ طريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان وحتى تقاطع الدائري الجنوبي.

ـ طريق الملك خالد من تقاطع طريق الملك سلمان وحتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز.

ـ طريق الدائري الشمالي من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الدائري الشرقي.

ـ طريق الدمام من تقاطع طريق الجنادرية وحتى تقاطع طريق الدائري الشرقي.

ـ طريق الإمام عبدالله بن سعود من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية.

ـ طريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الشيخ جابر الصباح.

ـ طريق الديوان من تقاطع طريق مكة وحتى تقاطع شارع وادي حنفيه.

ـ طريق الملك سعود من طريق مكة وحتى طريق الملك خالد. طريق الدائري الجنوبي من تقاطع حمزة بن عبدالمطلب وحتى مخرج الدائري الثاني.

(حاضرة الدمام والخبر)

ـ طريق الأمير سلطان من طريق الملك سعود وحتى طريق الظهران بقيق.

ـ طريق الأمير تركي من طريق الملك فيصل وحتى طريق الملك فهد.

ـ طريق الأمير حمود من طريق الخندق وحتى الطريق الرابع بالخبر.

ـ طريق الأمير سلطان من دور الكورنيش الخبر وحتى طريق الملك سعود.

ـ طريق الأمير فيصل بن فهد من طريق الأمير تركي وحتى طريق الظهران بقيق.

ـ طريق الملك سعود من طريق المك فهد وحتى طريق الظهران بقيق.

ـ طريق الملك فهد من طريق الأمير محمد بن فهد وحتى طريق الأمير نايف.

ـ طريق الملك فيصل من طريق المعارض وحتى طريق الأمير محمد بن فهد.

ـ طريق عبدالله بن رواحه من طريق الملك عبدالله وحتى طريق عبدالله بن رواحه.