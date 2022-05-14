الشورى يناقش التقارير السنوية للجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف مجلس الشورى الأسبوع المقبل-عبر الاتصال المرئي- عقد أعمال جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، ووجهات نظر تقدمها لجان المجلس المتخصصة تجاه جهات أخرى، كما ينظر المجلس في عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ويستهل المجلس غدا أعمال جلسته العادية الثالثة والثلاثين بمناقشة تقرير تقدمه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام المعاملات المدنية، وتقريرا مقدما من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، وتقريرا من ذات اللجنة بشأن طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة الانضمام إلى اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/1443هـ.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الرابعة والثلاثين، التي تعقد الثلاثاء المقبل تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها، أمام المجلس بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440/1441هـ، للتصويت على ما ورد فيها من توصيات.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، وتقريرا آخر تقدمه لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.

وتقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يتعلق بجلسة الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي.

ويستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين1440/1441هـ، 1441/1442.