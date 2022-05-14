شكرا لقرائتكم خبر ضبط 10,850 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، 10,850 مخالفا، وذلك للفترة من 4 / 10 / 1443 الموافق 5 / 5 / 2022 حتى 10/ 10 / 1443 الموافق 11 / 5 / 2022. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملة الميدانية المشتركة: 1- إجمالي المخالفين 10,850 مخالفا منهم: منهم: 6565 مخالفا لنظام الإقامة 3012 مخالفا لنظام أمن الحدود 1273 مخالفا لنظام العمل 2- المخالفون لعبور الحدود إلى داخل المملكة 289 شخصا 35% يمنيو الجنسية 47% إثيوبيو الجنسية 18%جنسيات أخرى ضبط 56 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 3 - ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم 4 - 83,457 وافدا مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة منهم: 79,313 رجلا، و4144 امرأة 5 - إحالة 71,100 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2528 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 7475 مخالفا

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 10,850 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.