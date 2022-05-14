ضبط 10,850 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.نتائج الحملة الميدانية المشتركة:
1- إجمالي المخالفين 10,850 مخالفا منهم:
منهم: 6565 مخالفا لنظام الإقامة
3012 مخالفا لنظام أمن الحدود
1273 مخالفا لنظام العمل
2- المخالفون لعبور الحدود إلى داخل المملكة 289 شخصا
35% يمنيو الجنسية
47% إثيوبيو الجنسية
18%جنسيات أخرى
ضبط 56 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
3 - ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم
4 - 83,457 وافدا مخالفا يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
منهم: 79,313 رجلا، و4144 امرأة
5 - إحالة 71,100 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 2528 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 7475 مخالفا
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