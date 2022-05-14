مناقشة تطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية وحماية المستهلك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى في اجتماعها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وبحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وبمشاركة مساعد وزير التجارة بدر الهداب وعدد من مسؤولي الوزارة أعمال وإنجازات وزارة التجارة الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 1442/1443هـ.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الجهود المبذولة من الوزارة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية في المملكة وتطوير البنية التحتية وتعزيزها بما ينعكس على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية وتحسين مرتبتها عالميا، إضافة لما أنجزته الوزارة في تعزيز سوق التجارة الالكترونية لاسيما في قطاع الأغذية والتجزئة، والدور الذي تقوم به في دعم انتشار المخازن السحابية التي تسهل الأعمال، والتوجه لتطوير برامج لرفع الوعي لدى المستثمرين في هذا الشأن.

وناقش أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة التحديات التي تواجه الوزارة لتفعيل دور المراقب الشامل، ومدى وجود جدول زمني محدد لتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع، علاوة على آليات متابعة الشكاوى التي تتقاطع فيها خدمات الوزارة مع جهات أخرى لحماية المستهلك، وذلك بعد أن فعلت الوزارة الخط الموحد للشكاوى 1900 لجميع الخدمات الخاصة بوزارة التجارة.

كما ناقش الاجتماع مؤشرات أداء الوزارة ومستهدفاتها في تطوير منظومة التجارة، إضافة لآليات تطبيق معايير الجودة (ISO) في عدد من جوانب التميز المؤسسي التي عملت عليها الوزارة ومدى شموليتها لتتضمن جوانب الأمن المعلوماتي بما يشمل حماية بيانات المواطنين في ظل وجود عدد كبير من عمليات الاحتيال من خلال تسرب بيانات العملاء التجارية والشخصية، سواء من حيث التشريعات المتعلقة بالبيانات (مثل سياسات تصنيف البيانات ومشاركتها وحفظها وأمنها) ومدى دقة البيانات الجاري إدارتها ضمن مكتب إدارة البيانات في وزارة التجارة، وآلية عمل الوزارة لتحسين جودة هذه البيانات لتعظيم استفادة مستخدميها.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مع مسؤولي الوزارة الدور الذي تضطلع به الوزارة لدعم وتمكين القطاع غير الربحي، والدور التكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم هذا القطاع وتمكينه ليكون شريكا في التنمية الوطنية، كما جرى طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمهام وأعمال الوزارة.