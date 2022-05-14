الغذاء والدواء: 3 ملوثات للتمر احذروا منها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 3 ملوثات للتمور، تتضمن مواد كيميائية، وهي عبارة عن بقايا المبيدات من المعادن الثقيلة والسامة والمواد الفيزيائية، وهي الأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية، إلى جانب نمو الأحياء الدقيقة (الخمائر والعفن). ودعت إلى غسل التمر جيدا بماء حار قبل تناوله، لأن ذلك يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، وتجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة. ويحتوي التمر على سكريات ومعادن وفيتامينات مثل السكروز والجلوكوز، والمعادن المغذية مثل البوتاسيوم والكبريت والفوسفور. 3 طرق لحفظ التمر





التجميد لقتل أو خفض الأحياء الدقيقة و العمليات الحيوية و الأكسدة



التبريد لتقليل تعرض التمر للرطوية و تصل مدة الحفظ إلى 3 أشهر



التجفيف لخفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة



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